Хэштег «Я поддерживаю Женю Медведеву» вышел в топ трендов Twitter

Пользователи Twitter устроили акцию поддержки фигуристке Евгении Медведевой. Поклонники вывели в тренды хэштег #ISupportZhenyaMedvedeva («Я поддерживаю Женю Медведеву»).

Возможно, причиной стало интервью тренера Людмилы Великовой, заявившей, что для Медведевой, тренирующейся в Канаде, не будет сделано поблажек при отборе на чемпионат Росси. Также она добавила: «Не думаю, что сейчас в Медведевой особо заинтересованы».

Поклонники Медведевой в Twitter пишут слова поддержки и вспоминают достижения фигуристки.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница «Гран-при», двукратный серебряный призер Олимпиады-2018.