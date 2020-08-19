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Хэштег «Я поддерживаю Женю Медведеву» вышел в топ трендов Twitter

20:19
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пользователи Twitter устроили акцию поддержки фигуристке Евгении Медведевой. Поклонники вывели в тренды хэштег #ISupportZhenyaMedvedeva («Я поддерживаю Женю Медведеву»).

Возможно, причиной стало интервью тренера Людмилы Великовой, заявившей, что для Медведевой, тренирующейся в Канаде, не будет сделано поблажек при отборе на чемпионат Росси. Также она добавила: «Не думаю, что сейчас в Медведевой особо заинтересованы».

Поклонники Медведевой в Twitter пишут слова поддержки и вспоминают достижения фигуристки.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница «Гран-при», двукратный серебряный призер Олимпиады-2018.

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