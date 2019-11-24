Гурейро рассказал, кто поборется за лидерство с Пападакис и Сизероном

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальной паре с Тиффани Загорски, рассказал, что с четырехкратными чемпионами мира из Франции Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном будет способен побороться за лидерство тот дуэт, который подберется к ним по уровню второй оценки.

Пападакис и Сизерон победили на этапе «Гран-при» в Японии, обновив три мировых рекорда — в ритм-танце, произвольном танце и по сумме обеих программ.

— Я стараюсь не давать каких-то глобальных оценок. Ну как нет равных? — сказал Гурейро в ответ на вопрос, нет ли равных французам. — Мы вот выступали с ними на Гран-при во Франции. Ну, казалось бы, где мы и где они, а наши уровни в обеих программах были гораздо выше, чем у них. Если появится пара, которая будет приближена к ним по компонентам, то за счет разницы в технике она может побороться с французами. Я думаю, и в этом сезоне будет интересно понаблюдать за соперничеством между ними и другими.