Губерниев предложил Медведевой и Загитовой создать трио

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выступление фигуристки Евгении Медведевой в костюме шаурмы на шоу «Маска».

«Пусть поют. Я пою. У меня есть группа Guber Band. Загитова поет, Медведева. Все давайте петь. Не одной же Бузовой только петь? Мы тоже хотим. Кто будет лучше петь Медведева или Загитова? Лучше всех буду петь я, без всякого сомнения. Но, когда мы создадим трио, мы будем в три раза прекрасней», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее Евгения Медведева стала участницей шоу «Маска». Она выступила в костюме шаурмы.