Группа Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске
Группа тренера Этери Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске.
— Вот и подошли к концу наши самые продолжительные сборы на олимпийской базе «Новогорск», — сообщается в Instagram команды Тутберидзе. — Конечно, мы не можем похвастаться, что находимся в абсолютно боевой форме после столь длительного перерыва, но мы нацелены на результат.
Все программы поставлены и даже лишние, теперь остается работать и готовиться к прокатам и соревнованиям.
Вот и подошли к концу наши самые продолжительные сборы на Олимпийской базе Новогорск. Конечно, мы не можем похвастаться, что находимся в абсолютно боевой форме после столь длительного перерыва, но мы нацелены на результат. Все программы поставлены и даже лишние?, теперь остаётся работать и готовится к прокатам и соревнованиям. #продолжаемработать