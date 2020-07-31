Группа Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске

Группа тренера Этери Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске.

— Вот и подошли к концу наши самые продолжительные сборы на олимпийской базе «Новогорск», — сообщается в Instagram команды Тутберидзе. — Конечно, мы не можем похвастаться, что находимся в абсолютно боевой форме после столь длительного перерыва, но мы нацелены на результат.

Все программы поставлены и даже лишние, теперь остается работать и готовиться к прокатам и соревнованиям.