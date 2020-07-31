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Группа Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске

31 июля 2020, 23:37
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Группа тренера Этери Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске.

— Вот и подошли к концу наши самые продолжительные сборы на олимпийской базе «Новогорск», — сообщается в Instagram команды Тутберидзе. — Конечно, мы не можем похвастаться, что находимся в абсолютно боевой форме после столь длительного перерыва, но мы нацелены на результат.

Все программы поставлены и даже лишние, теперь остается работать и готовиться к прокатам и соревнованиям.

Вот и подошли к концу наши самые продолжительные сборы на Олимпийской базе Новогорск. Конечно, мы не можем похвастаться, что находимся в абсолютно боевой форме после столь длительного перерыва, но мы нацелены на результат. Все программы поставлены и даже лишние?, теперь остаётся работать и готовится к прокатам и соревнованиям. #продолжаемработать

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

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