Гончаренко заявила, что Плющенко ревностно относится к тренерской работе

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила работу Евгения Плющенко в фигурном катании.

«Плющенко — один из самых прославленных наших спортсменов за последние годы. Когда он занялся тренерской работой, было видно, что он очень ревностно к этому относится и стремится и здесь к победе, не просто к участию, а именно к работе на высочайшем уровне, к победе. Победа в команде, может, немножко неожиданна с одной стороны, с другой — кто хочет, тот добьется, когда-то это должно было случится, вот вчера это случилось в таком виде», — цитирует Гончаренко ТАСС.

В воскресенье команда Плющенко одержала победу на первом в истории чемпионате России по прыжкам.