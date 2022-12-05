Гончаренко отреагировала на выступление фигуристок на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о выступлении фигуристов на чемпионате России по прыжкам.

4 декабря олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева стала победительницей турнира, второе место заняла Софья Муравьева.

«Получился очень яркий, интересный спортивный праздник. Хотелось про девочек наших поговорить — это украшение, я думаю, любого соревнования, этого в том числе. Камила Валиева просто очаровательна, это были соревнования не только высочайшей сложности элементов, но и стойкости духа, предельной собранности, какой-то красоты и грации», — цитирует Гончаренко ТАСС.

У мужчин победу одержал Григорий Федоров.