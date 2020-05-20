«Глупость, тупость и бездарность». Татьяна Тарасова жестко раскритиковала фильм «Лед»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о фильме «Лед». Музыкальная мелодрама режиссера Олега Трофима рассказывает о фигуристке, получившей серьезную травму из-за ошибки партнера.

— Я этот фильм не досмотрела, скучно было, — цитирует Тарасову Starhit. — Не думаю, что Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность.