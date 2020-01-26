Глейхенгауз и команда Тутберидзе на чемпионате Европы. Фото чемпионов
Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, через Instagram подвел итоги чемпионата Европы и поблагодарил болельщиков за поддержку.
— Чемпионат Европы. Сборная России завоевала все 4 золотые медали. А команда тутберидзе увозит с этого чемпионата золото, серебро и две бронзы. Морис я горжусь тобой. Очень рад за победу своего друга Никиты Кацалапова с его прекрасной партнершей Викторией Синициной. Спасибо всем нашим болельщикам за то что вы с нами, — написал Глейхенгауз, приложив совместное фото с турнира.
Чемпионат Европы ? Сборная России ?? завоевала все 4 золотые медали ??. А #teamtutberidze увозит с этого чемпионата ?, ?, ??. Морис я горжусь тобой??. Очень рад за победу своего друга @nikita_katsalapov с его прекрасной партнёршей @victoria_sinitsina ???. Спасибо всем нашим болельщикам за то что вы с нами??. #teamrussia #Europe #alenakostornaia #annashcherbakova #sashatrusova #moriskvitelashvili #teamtutberidze