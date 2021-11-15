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Гербольдт: «Могла ли Туктамышева уйти от Мишина? Это очень сложно — упасть, но остаться в таких взаимоотношениях»

21:45
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка и тренер, призер чемпионата России Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» оценила работу Елизаветы Туктамышевой с Алексеем Мишиным.

— Лиза заслужила место в сборной, но все будет решать чемпионат России. Она достойна места в сборной, катается очень стабильно в этом сезоне. Я преклоняюсь перед ней — упасть и снова подняться дорогого стоит. Это требует уважения. Четверной? Она его уже прыгала. Алексей Николаевич — опытный и при этом не только «технарь», но и математик. Всегда все просчитывает. Если бы он видел, что он необходим, они бы вставляли в программу. Он может во время соревнований может скорректировать программу. Классно, что она осталась с ним, не ушла, не засомневалась в их тандеме.

— А могла?

— Это очень сложно — остаться в таких взаимоотношениях, особенно когда результаты упали. Думаю, он ее за это любит и ценит. И он ее тоже не списал со счетов. Искренне за нее болею и за Алексея Николаевича, весь багаж знаний, который у меня есть, он во многом благодаря нему.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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