Гачинский считает, что внутрироссийские соревнования фигуристов интереснее международных

Бывший фигурист Артур Гачинский заявил, что внутрироссийские старты по фигурному катанию не уступают, а даже превосходят по интриге и интересу международные турниры.

«Честно скажу, ни одного международного турнира не смотрел, так, результаты поглядывал. Турниры, которые проходят в нашей стране, на мой взгляд, намного интереснее. Если взять первенство, последнюю разминку, даже предпоследнюю, ребята прыгают и аксели в три с половиной оборота, и делают четверные прыжки, это для меня интереснее», — приводит слова Гачинского ТАСС

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.