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Сегодня, 16:26

Гачинский рассказал, что отношения с Плющенко не изменились с уходом на тренерскую работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Взаимоотношения бронзового призера чемпионата мира 2011 года фигуриста Артура Гачинского с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко не изменились с переходом на тренерскую работу.

«Ничего не поменялось — раньше выступали вместе, теперь два тренера. Делимся ли мы секретами? Тренеры обычно не делятся секретами. Про турнир шоу-программ слышал, выступать не планирую, уже семь лет после окончания карьеры прошло. Если будут периоды, когда ребята будут отдыхать, будут предложения по шоу, выступлю», — приводит слова Гачинского ТАСС.

Гачинский и Плющенко длительное время тренировались вместе в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина. В четверг Гачинский выводил на старт на первенстве России среди юниоров в Перми Николая Логинова и Семена Соловьева, которые заняли восьмое и 15-е места соответственно. Подопечные Плющенко братья Никита и Кирилл Сарновские стали четвертым и 14-м соответственно.

Источник: https://tass.ru/sport/17066039
Фигурное катание
Артур Гачинский
Евгений Плющенко
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