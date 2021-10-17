Budapest Trophy: порядок выступления женщин в произвольной программе

В воскресенье, 17 октября, женщины выступят с произвольными программами на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy в Венгрии.

После короткой программы первые три места занимают российские фигуристки. Лидирует Анна Щербакова, Майя Хромых идет на втором месте, Софья Самодурова — на 3-м.

Начало — 15:25 по московскому времени. Следить за выступлением женщин можно с помощью прямой трансляции на You Tube канале турнира.

Порядок выступления женщин:

Первая разминка

1. Романа Кайзер (Лихтенштейн)

2. Хана Цвиянович (Хорватия)

3. Олуса Гайдосова (Чехия)

4. Анастасия Гожва (Украина)

5. Нина Пови (Великобритания)

Вторая разминка

6. Александра Филкова (Словакия)

7. Елена Комова (Великобритания)

8. Эльжбета Габрыжак (Польша)

9. Бернадетт Сигети (Венгрия)

10. Даша Грм (Словения)

Третья разминка

11. Джулия Ланг (Венгрия)

12. Кристен Спурс (Великобритания)

13. Реджина Шерман (Венгрия)

14. Ясмине Ямада (Швейцария)

15. Анита Остлунд (Швеция)

Четвертая разминка

16. Алина Урушадзе (Грузия)

17. Екатерина Рябова (Азербайджан)

18. Софья Самодурова (Россия) — 17:56

19. Майя Хромых (Россия) — 18:03

20. Анна Щербакова (Россия) — 18:09