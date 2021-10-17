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Budapest Trophy: прямая трансляция произвольной программы женщин

14:25
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 17 октября, женщины выступят с произвольными программами на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy в Венгрии.

Начало — 15:25 по московскому времени. Следить за выступлением женщин можно с помощью прямой трансляции на You Tube канале турнира.

После короткой программы первые три места занимают российские фигуристки. Лидирует Анна Щербакова, Майя Хромых идет на втором месте, Софья Самодурова — на 3-м.

Российские фигуристки закроют произвольную программу женщин. Все три спортсменки выступят в четвертой разминке.

Время выхода на лед российских фигуристок:

Софья Самодурова — 17:56

Майя Хромых — 18:03

Анна Щербакова — 18:09

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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