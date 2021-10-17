Budapest Trophy: прямая трансляция произвольной программы женщин
14:25
В воскресенье, 17 октября, женщины выступят с произвольными программами на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy в Венгрии.
Начало — 15:25 по московскому времени. Следить за выступлением женщин можно с помощью прямой трансляции на You Tube канале турнира.
После короткой программы первые три места занимают российские фигуристки. Лидирует Анна Щербакова, Майя Хромых идет на втором месте, Софья Самодурова — на 3-м.
Российские фигуристки закроют произвольную программу женщин. Все три спортсменки выступят в четвертой разминке.
Время выхода на лед российских фигуристок:
Софья Самодурова — 17:56
Майя Хромых — 18:03
Анна Щербакова — 18:09
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