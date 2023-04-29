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Фигурное катание

29 апреля, 15:01

Фигуристка Степанова рассказала о возвращении в фигурное катание после родов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка России Александра Степанова рассказала о возвращении в фигурное катание после родов.

«Мы были счастливы увидеться на первой тренировке, не форсировали. Было много новых впечатлений, новые тренеры, новый каток. Я получила за этот год новый опыт. Я очень поменялась, и первое наше выступление 4 мая будет очень волнительно», — заявила Степанова.

26 марта Степанова стала мамой. 27-летняя спортсменка опубликовала фотографию со своим мужем Владиславом Малиновым и новорожденным ребенком.

Фигурное катание
Александра Степанова
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