ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Туктамышева с ошибкой на тройном акселе исполнила короткую программу в финале Кубка России

18:49
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева допустила помарку в короткой программе в финале Кубка России.

Фигуристка через тройку приземлила тройной аксель, затем исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип. Она набрала за свой прокат 77,74 балла и занимает промежуточное первое место.

Кубок России по фигурному катанию: Туктамышева против Косторной. Live!

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