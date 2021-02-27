Туктамышева с ошибкой на тройном акселе исполнила короткую программу в финале Кубка России
18:49
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева допустила помарку в короткой программе в финале Кубка России.
Фигуристка через тройку приземлила тройной аксель, затем исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип. Она набрала за свой прокат 77,74 балла и занимает промежуточное первое место.
Кубок России по фигурному катанию: Туктамышева против Косторной. Live!
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