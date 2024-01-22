Фигуристка Медведева потренировалась с «Динамо» на сборе в Катаре

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в тренировке «Динамо» на катарском сборе московской команды.

Медведева активно работала с тренерским штабом бело-голубых в упражнениях с мячом, участвовала в забегах по песку с барьерами и занималась физическими упражнениями.

Первый тренировочный сбор «Динамо» проходит с 14 по 25 января в Дохе (Катар). Во время него запланирована одна контрольная игра с местной «Аль-Вакрой» 25 января.

Медведева — двукратная чемпионка мира. 24-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.