«Хочу навязывать конкуренцию в бойне за Олимпиаду». Фигуристка Константинова — о задачах на сезон
07:00
Подопечная Виктории Буцаевой Станислава Константинова в интервью «СЭ» призналась, что рассчитывает конкурировать с соперницами, которые являются претендентками на участие в Олимпийских играх.
— У меня есть близкая цель, есть глобальная. Не так много времени раскачиваться. Пока не буду о них распространяться. Понятно, что будет бойня за Олимпиаду. Я же хочу показывать свою работу, что меня рано списывать со счетов.
— Но в олимпийской бойне вы не участвуете?
— Ну, как не участвую. Хочется, конечно, навязывать конкуренцию и в ней. Но мне пока надо разобраться в себе.
(Дмитрий Кузнецов)
Полностью интервью Станиславы Константиновой читайте на сайте «СЭ»
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