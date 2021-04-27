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«Хочу навязывать конкуренцию в бойне за Олимпиаду». Фигуристка Константинова — о задачах на сезон

07:00
Станислава Константинова. Фото Ксения Нуртдинова
Станислава Константинова. Фото Ксения Нуртдинова
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Подопечная Виктории Буцаевой Станислава Константинова в интервью «СЭ» призналась, что рассчитывает конкурировать с соперницами, которые являются претендентками на участие в Олимпийских играх.

— У меня есть близкая цель, есть глобальная. Не так много времени раскачиваться. Пока не буду о них распространяться. Понятно, что будет бойня за Олимпиаду. Я же хочу показывать свою работу, что меня рано списывать со счетов.

— Но в олимпийской бойне вы не участвуете?

— Ну, как не участвую. Хочется, конечно, навязывать конкуренцию и в ней. Но мне пока надо разобраться в себе.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Станиславы Константиновой читайте на сайте «СЭ»

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