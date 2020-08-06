Российская фигуристка Евгения Медведева стала участницей тренировки в Москве под эгидой программы «Спорт — норма жизни» и после нее ответила на вопросы журналистов.

По словам Медведевой, она собирается соревноваться в предстоящем сезоне, но вопрос о конкретных турнирах еще не рассматривала.

— Я действующая фигуристка, все это прекрасно знают. Значит, я буду принимать участие в соревнованиях, вопрос о карьере странный. Сезон будет не такой, как мы привыкли. Программы готовы, сейчас я поеду на тренировку. Участие в Кубке России? Я знаю об этом сезоне примерно столько же, сколько и вы. (Дмитрий Кузнецов)