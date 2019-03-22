Евгения Медведева: "Выбрали музыку для произвольной программы "Мемуары гейши"

Россиянка Евгения Медведева, ставшая третьей на прошедшем чемпионате мира в Японии, посетовала на травму ноги, а также поделилась планами на будущее.

- Мне было непросто кататься сегодня, потому что нужно было бороться и преодолевать боль, - цитирует Медведеву fsrussia.ru. - Но я рада, что смогла это сделать, и именно это мне в какой-то степени и помогло. Я разозлилась на себя, и это добавляло мне сил, чтобы справиться. Пока я не знаю, что именно с ногой. Надеюсь, все нормально. Впереди выступления в шоу. Мы с тренерами уже строим планы на будущий сезон. Обсудили и выбрали музыку для произвольной программы "Мемуары гейши". Очень символично, что об этом я объявляю здесь, на чемпионате мира в Японии.