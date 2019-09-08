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Евгения Медведева: «Обещаю: в следующий раз программа будет выглядеть лучше»

19:00
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что будет накатывать программу больше, чтобы избежать падений и других ошибок в будущем.

— В общем и целом, поддержка была колоссальная. Я видела, как люди переживали, как отреагировали на мою программу. Надеюсь, что им понравилось. Обещаю, что в следующий раз программу будет выглядеть лучше. Знаю, над чем работать. В том числе и над физической подготовкой. Да и накатывать программу надо больше, — сказала Медведева.

— Как будете готовиться к турниру в Канаде?

— Просто буду работать. Я не тот человек, который дает себе поблажки и ищет оправдания срывам. И вчерашний срыв, и сегодняшний — ошибки, знаю, во мне. Слава богу, я понимаю, почему и из-за чего это происходит и как это устранить. (Екатерина Беспалова)

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