Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью блогеру Саше Кэт рассказала, что никогда не хотела бросить фигурное катание. Она также добавила, что у нее никогда не было подобных мыслей.

– Хотели ли вы бросить большой спорт и фигурное катание и жить как обычный тинейджер?

– Честно, даже никогда мысли об этом не было. Даже когда мне что-то неохота делать или начинают опускаться руки, если что-то не получается, просто сажусь и думаю, что в 19 лет я повидала уже половину мира, наверное. Некоторые люди не успевают такого и за всю жизнь. Я просто благодарна тому, что сейчас имею. Когда в голову лезет мысль: может, а ну его, просто брошу все и буду ходить в школу, понимаю, что нет.

– Вы многого добились.О чем вы мечтаете?

– Для меня мечты это что-то недосягаемое. В жизни есть цели. Я никогда не говорю, что я мечтаю поехать в Рио-де-Жанейро, я говорю, что хочу, планирую это сделать. К примеру. Для меня мечты – чтобы мои родители никогда не болели, бесконечно жили. Чтобы все вокруг были дружелюбными и никогда не ссорились. Я мечтаю никогда не уставать и чтобы не было травм.

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