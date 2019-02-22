Евгения Медведева: "Главная моя победа - я не расстроилась после падения"

Победительница финала Кубка России Евгения Медведева после произвольной программы рассказала журналистам об изменениях в своей жизни. Она также добавила, что довольна своим прокатом, несмотря на падение.

- Вчера вы говорили про Мистера Страх и подругу по имени Неуверенность. Сегодня как с ними у вас отношения сложились?

- Катались всей кучей (смеется) Удалось отбиться немного, я сегодня не нервничала. Ошибка была на каскаде сальхов - риттбергер, потому что неуверенность проявляется в местах, где не хватает опыта. А там абсолютно другая техника. Рада, что все остальное сделала, хотя в некоторых прыжках боролась. Главная моя победа - что я после неудачи не расстроилась. На Гран-при Франции хотелось выключить музыку, здесь после падения подумала: "Что это было? Ладно, поехали дальше". Зрители большие молодцы, особенно помогли на дорожке. Катались все вместе, в общем. Спасибо, Новгород!

- После падения не было мысли, что это может стоить чемпионата мира?

- Это была главная мысль, от которой я избавлялась. Безумно мешает! Весь сезон тоже это мешало. Сейчас думала - вот, надо доказать, все отработаю. Думала, сейчас выиграю два этапа Гран-при... Нет, у Господа Бога совершенно другие на нас планы.

Я могу признаться, это странно - но я рада всем этим неудачам, которые были. Я сильно изменилась как человек. Повзрослела лет на 10. (смеется) Много работы над ошибками проведено каких ошибок исправлено. Приоритеты расставлены.

- Какой главный?

- Кататься так, как сейчас. Не могу объяснить. Без дрожащих коленок и нервов. Надо бороться, это спорт, и не совсем в свое удовольствие... Нужно бороться с удовольствием, вот!

- Не будете теперь обновлять Интернет в ожидании состава на чемпионат мира?

- Хотелось бы не из Интернета это узнать. Возвращаюсь завтра в Торонто, послезавтра уже тренируюсь. Все хорошо.

- Не давило, что Елизавета выступала почти перед вами и почти идеально?

- На предыдущих стартах - давило бы. Многие заметили, я и на лед смотрю, и оценки других слушаю. Правильно мне Брайан (Орсер - Прим. "СЭ") говорил, что настало время открыться. Это взросление, настрой должен быть другой. Но каждый находит свой путь.

- Вы и улыбаетесь больше. Тоже рекомендация Брайана?

- Да, больше, чем за все предыдущие года (смеется). Это рекомендация очень многих людей. Я человек, который грызет себя изнутри. Многие люди меня вытягивали из этого состояния. Не было такого, что прям хотелось закончить. Но было, что я не знала, что делать. Не получалось себя завести. Много специалистов буквально заставляли меня оттуда вылезать. Я подумала - когда, если не сейчас? И я попробовала раскрыться. Знаете, я много и сильно над собой работаю, и не только на льду. Стараюсь понять себя ментально, много читаю. (Дмитрий Кузнецов)

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