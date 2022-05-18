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Сегодня, 18:15

Плющенко: «Вопрос смены спортивного гражданства Муравьевой не рассматривается»

Плющенко заявил, что фигуристка Муравьева не рассматривает смену гражданства
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что бронзовый призер первенства России среди юниоров Софья Муравьева не рассматривает смену гражданства.

«У Софьи Муравьевой все в порядке. Она тренируется. Мы продолжаем с ней работать. Возможна ли смена спортивного гражданства Софьей? Такой вариант не рассматривается и даже не обсуждается. Все, что пишут об этом в СМИ — дезинформация», — цитирует Плющенко Sport24.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Муравьева в сезонах-2020/21 и 2021/22 занимала третье место на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-05-18-plyushchenko-variant-so-smenoy-grazhdanstva-muravyevoy-dazhe-ne-obsuzhdayetsya
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Муравьева
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