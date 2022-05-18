Плющенко: «Вопрос смены спортивного гражданства Муравьевой не рассматривается»
Плющенко заявил, что фигуристка Муравьева не рассматривает смену гражданства
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что бронзовый призер первенства России среди юниоров Софья Муравьева не рассматривает смену гражданства.
«У Софьи Муравьевой все в порядке. Она тренируется. Мы продолжаем с ней работать. Возможна ли смена спортивного гражданства Софьей? Такой вариант не рассматривается и даже не обсуждается. Все, что пишут об этом в СМИ — дезинформация», — цитирует Плющенко Sport24.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.
Муравьева в сезонах-2020/21 и 2021/22 занимала третье место на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.
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