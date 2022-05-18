Щербакова поздравила Загитову с 20-летием совместным видео с отдыха

Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполнилось 20 лет.

К поздравлениям присоединились и в программе «Доброе Утро» на Первом канале.

Поздравили Загитову и в Японии. В столичном районе Сибуя фанаты оформили поздравление на огромном цифровом табло.

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.