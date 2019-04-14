Евгений Плющенко: "Загитова способна прыгать четверные и выиграть следующую Олимпиаду"

Самый титулованный российский фигурист Евгений Плющенко рассказал, что верит в длительную карьеру Алины Загитовой и положительно высказался о перспективах обучения четверным прыжкам подопечной Этери Тутберидзе.

– Роман Костомаров высказал предположение, что Алине Загитовой было бы лучше завершить карьеру. Согласны?

– Я не слежу за тем, кто что говорит и пишет. Не хочу трогать эту грязь. Есть конкретный спортсмен, который должен принимать решения, это его карьера и его жизнь. Алина уже стала олимпийской чемпионкой, возможно, она хочет стать неоднократной олимпийской чемпионкой. Кто это может ей запретить? Уйти – самое простое. Это можно сделать в любой момент. Тем более что она уже вписала себя в историю. А вот выйти и доказать, что ты можешь еще, как Алина сделала на чемпионате мира – это по-настоящему сложно и сильно. А если еще обучиться четверным прыжкам, то это будет вообще круто.

– Она способна на это?

– По ее катанию видно, что да, я же не просто так это говорю. Верю, что Загитова может докататься до следующей Олимпиады и выиграть ее. Рост – совершенно не проблема, ерунда это. Все возможно, если правильно тренироваться и готовиться. У спортсмена должна быть вера в тренера, и наоборот. Я не считаю, что Загитовой надо заканчивать. Мое мнение, что можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье.

– А мотивация?

– Мотивация как раз бешеная, вновь доказать всему миру, самой себе, родителям, тренеру, что ты лучшая. Выиграл – вновь доказать. Поставить новый рекорд. Взять Роналду и Месси – говорят, у них все есть. Где мотивацию берут? Они этим живут, это их работа, мечта. Но они все равно ставят перед собой цель, 500 голов забить, полторы тысячи.

– Но ведь они еще не чемпионы мира. А у Алины в 16 лет – Большой шлем.

– Стать пятикратной чемпионкой мира – вот цель. У меня тоже всегда была цель – еще выступить на Олимпийских играх, выигрывать Олимпиады. Цель должна быть всегда. (Дмитрий Кузнецов)