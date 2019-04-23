Евгений Плющенко: "Настанет момент, и Ковтун расскажет, как все происходило в Сочи в 2014 году. У меня с ним никогда не было никаких противостояний"

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру спортсмена. Он отметил, что у него никогда не было никаких противостояний с фигуристом.

Напомним, что Плющенко занял второе место на чемпионате России 2014 года, уступив Ковтуну, и отобрался на Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи по результатам закрытого контрольного проката.

Ковтун, несмотря напобеду в очной борьбе на чемпионате России, стал первым запасным. Плющенко в итоге снялся с личных соревнований Олимпиады, причем сделал это перед самым началом короткой программы 13-го февраля 2014 года. Срок замены участников истек 10-го февраля, и в результате Россия осталась в мужском одиночном катании без участника, которым мог бы стать Ковтун, как первый запасной.

– Удачи Максиму в шоу и тренерской деятельности, – приводит "РИА Новости" слова Плющенко. – Может быть, найдет себя в шоу-бизнесе. Все знают, что он читает рэп, поэтому и в этом плане ему удачи большой! Мне, конечно, кажется, что до конца он не реализовал себя в спорте. Что ему помешало, надо спросить у него.

Лично у меня с Максимом никогда не было никаких противостояний. О чем вообще речь? А то, что было во времена Олимпийских игр в Сочи, то придет время и, я думаю, Максим сам все расскажет – как было и что было. Мы же с ним немножко сотрудничали не так давно. Он хороший парень, а как настанет момент, он сам все расскажет, как все происходило в Сочи в 2014 году.

Ковтун – двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира, он также является действующим чемпионом России. На Универсиаде 2019 года в Красноярске, которая стала его последним турниром, фигурист занял второе место. На чемпионат мира в японской Сайтаме Ковтун не поехал по медицинским показаниям.

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры