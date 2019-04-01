Этери Тутберидзе: "Не умею забывать, а следовательно не могу простить до конца"

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" ответила на традиционный блиц-опрос.

– Когда вы лжете?

– Нечасто.

– Чего вам не хватает?

– Здоровья моей дочери (у Дианы Дэвис тугоухость – Прим. "СЭ").

– О чем сожалеете?

– Стараюсь на сожалеть.

– Восход или заход солнца?

– Заход.

– Собака или кошка?

– Собака.

– Горы или море?

– Море.

– Чего не терпите в других?

– Ложь в глаза.

– Что вам не нравится в себе?

– Я не умею забывать, а следовательно не могу простить до конца.

– Что для вас деньги?

– Средство для жизни.

– Что скажете Всевышнему, если вы встретитесь с ним?

– Господи, прости.

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