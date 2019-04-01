Этери Тутберидзе: "Не умею забывать, а следовательно не могу простить до конца"

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" ответила на традиционный блиц-опрос.
– Когда вы лжете?
– Нечасто.
– Чего вам не хватает?
– Здоровья моей дочери (у Дианы Дэвис тугоухость – Прим. "СЭ").
– О чем сожалеете?
– Стараюсь на сожалеть.
– Восход или заход солнца?
– Заход.
– Собака или кошка?
– Собака.
– Горы или море?
– Море.
– Чего не терпите в других?
– Ложь в глаза.
– Что вам не нравится в себе?
– Я не умею забывать, а следовательно не могу простить до конца.
– Что для вас деньги?
– Средство для жизни.
– Что скажете Всевышнему, если вы встретитесь с ним?
– Господи, прости.
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