Поклонники фигурного катания посвятили Этери Тутберидзе персональную кричалку.

В сети появилось душевное видео с короткой программы женщин на контрольных прокатах сборной России, проходивших в Лужниках. Перед выходом на разминку первой группы участниц поклонники фигурного катания проскандировали: «Этери Георгиевна, вы — крутая», заставив тренера смущенно улыбаться. После чего переключились на поддержку олимпийской чемпионки Алины Загитовой, начав скандировать уже ее имя.

Любопытно, что позади стояла Евгения Медведева и улыбалась.