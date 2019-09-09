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«Этери Георгиевна, вы — крутая!» Милейшее видео с участием Загитовой и Тутберидзе

14:33

Поклонники фигурного катания посвятили Этери Тутберидзе персональную кричалку.

В сети появилось душевное видео с короткой программы женщин на контрольных прокатах сборной России, проходивших в Лужниках. Перед выходом на разминку первой группы участниц поклонники фигурного катания проскандировали: «Этери Георгиевна, вы — крутая», заставив тренера смущенно улыбаться. После чего переключились на поддержку олимпийской чемпионки Алины Загитовой, начав скандировать уже ее имя.

Любопытно, что позади стояла Евгения Медведева и улыбалась.

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