«Этери Георгиевна, вы — крутая!» Милейшее видео с участием Загитовой и Тутберидзе
Поклонники фигурного катания посвятили Этери Тутберидзе персональную кричалку.
В сети появилось душевное видео с короткой программы женщин на контрольных прокатах сборной России, проходивших в Лужниках. Перед выходом на разминку первой группы участниц поклонники фигурного катания проскандировали: «Этери Георгиевна, вы — крутая», заставив тренера смущенно улыбаться. После чего переключились на поддержку олимпийской чемпионки Алины Загитовой, начав скандировать уже ее имя.
Любопытно, что позади стояла Евгения Медведева и улыбалась.
Все: Этери Георгиевна вы крутая!— Rover (@Rover_Leksa) September 9, 2019
ЭГ: *смущается*
Алина: *Да. Это мой крутой тренер *??
Все: Алина, Алина, Алина
Алина: *смущается*
ЭГ: *Да, это моя Загитова*??
Это видео идёт в топ самых лучших??? pic.twitter.com/98nkTSp41u