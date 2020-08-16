Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев рассказал «СЭ», как может поступить Евгения Медведева при выборе оптимального для себя графика участия в ближайших соревнованиях.

— Если она посчитает нужным ехать на турнир в Канаду, пусть участвует. Ничего зазорного в этом нет. Пусть участвует и выигрывает. Медведева — спортсменка, которая украсит любое соревнование, в том числе и Гран-при Канады. И это будет всё равно плюс для России, Евгения всё-таки российская фигуристка. Но принимать решение придется по ситуации, исходя из обстановки.

У нее хотя бы есть этот выбор. Я бы сказал, она в более привилегированном положении — в отличие от тех, кто катается здесь, она может рассматривать две опции. Что делать в Канаде после этапа Гран-при — это вопрос к тренерскому штабу, зачем нам за них додумывать? (Дмитрий Кузнецов)

Интервью Писеева — скоро в «СЭ»