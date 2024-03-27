Энберт считает, что женское одиночное катание потеряло зрелищность без российских фигуристок

Российский фигурист, выступавший в парном катании, Александр Энберт в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от женского одиночного катания на чемпионате мира в Монреале.

«Женское одиночное катание без наших спортсменок немножко потеряло зрелищность. Слишком у нас сильные спортсменки, которые были вообще недосягаемы. И, конечно, сейчас на чемпионате мира мы по-прежнему видим сильных спортсменок, неплохие прокаты. Но лично у меня интереса меньше всего было в женском одиночном. Наверное, все ждали победы Луны Хендрикс. Она очень часто говорит в интервью, что русские спортсмены не позволяли ей выигрывать. Но вот не дождались.

Понятно, что нельзя преуменьшать ее достижения. По большому счету неважно, кто есть на соревнованиях, а кого нет. Спортсмены выступают в тех условиях, в которых им предлагают. Понятно, что любая медаль мирового первенства — это огромное достижение. Но просто она любит давать инфоповоды перед турнирами, поэтому, естественно, ты обращаешь на нее внимание и пристальнее за ней следишь. Но в этот раз не получилось. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, и наши вернутся», — сказал Энберт «СЭ».

Победу в женском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале третий раз подряд одержала японка Каори Сакамото. Луна Хендрикс по итогам соревнований заняла четвертое место.

София Кузнецова