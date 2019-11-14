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Эмоции Дудакова и поход в зоомагазин: что осталось за кадром первой победы Трусовой на «Гран-при»

08:29
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Первый канал на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный закадровым моментам победного выступления Александры Трусовой на канадском этапе «Гран-при».

По сумме двух программ 15-летняя фигуристка набрала рекордные 241,02 балла, успешно исполнив в произвольной программе три четверных прыжка. В следующий раз Трусова выступит на московском этапе серии, который пройдет с 15 по 17 ноября.

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