Елизавета Туктамышева: "Получила удовольствие от просмотра чемпионата мира"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что получила удовольствие от просмотра чемпионата мира в японской Сайтаме. В женском одиночном катании на этом турнире золото и бронзу завоевали россиянки: Алина Загитова и Евгения Медведева. У мужчин мировой рекорд установил американец Натан Чен.
- Я получила удовольствие от просмотра чемпионата мира. Отметить необходимо очень многих ребят: конечно, это невероятные Натан и Алина, Юдзуру Ханю и Женя. Первый женский четверной на чемпионате мира от Лизы Турсынбаевой. Несколько медалей в танцах и парах. Андрей Лазукин и Соня Самодурова - большие молодцы, по 2 чистых проката на таком старте дорогого стоят! - написала Туктамышева в своем Инстаграме.
Я получила удовольствие от просмотра чемпионата мира. Отметить необходимо очень многих ребят: конечно, это невероятные Нэйтан и Алина, Юдзуру и Женя. Первый женский четверной на чемпионате мира от Лизы. Несколько медалей в танцах и парах💪🏼. Андрей и Соня - большие молодцы, по 2 чистых проката на таком старте дорогого стоят! ———————- I was satisfied while watching Worlds this year. A lot of skaters should be noticed after their great performances: of course it’s unbelievable Nathan and Alina, Yuzuru And Zhenya. First women quad in World by Liza. Couple medals in dance and pairs. Andrey and Sonya was really good, both got couple clean skates, in start like that it values times more! #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta #figureskating #worldfigure #empressliza #alinazagitova
Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира-2015. Она не попала в сборную на турнир в Сайтаме, оставшись запасной.