Елизавета Туктамышева: "Получила удовольствие от просмотра чемпионата мира"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что получила удовольствие от просмотра чемпионата мира в японской Сайтаме. В женском одиночном катании на этом турнире золото и бронзу завоевали россиянки: Алина Загитова и Евгения Медведева. У мужчин мировой рекорд установил американец Натан Чен.

- Я получила удовольствие от просмотра чемпионата мира. Отметить необходимо очень многих ребят: конечно, это невероятные Натан и Алина, Юдзуру Ханю и Женя. Первый женский четверной на чемпионате мира от Лизы Турсынбаевой. Несколько медалей в танцах и парах. Андрей Лазукин и Соня Самодурова - большие молодцы, по 2 чистых проката на таком старте дорогого стоят! - написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира-2015. Она не попала в сборную на турнир в Сайтаме, оставшись запасной.

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