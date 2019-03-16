Елизавета Туктамышева: "Хочу дожить до Пекина-2022 и побороться за олимпийское золото"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее. По словам спортсменки, у нее есть желание работать дальше.

- Мы продолжаем кататься, тренироваться. Есть возможность поехать на командный чемпионат мира, - цитирует Туктамышеву "Фонтанка". - Поэтому надо держать себя в форме вплоть до середины апреля. Расслабляться никак нельзя.

Все, что ни делается, – все к лучшему. Это, конечно, был сложный период. Но пропуск чемпионата мира не сломал меня. Я продолжаю кататься. Наоборот, у меня есть желание работать дальше, ставить программы и кататься еще довольно долго.

– Что вам помогло справиться и бороться дальше?

– Я понимала, что всем тяжело и я не имею права сильно грустить по этому поводу или расслабляться. Чемпионат уже скоро и в какие-то моменты становится больно. Но я себе говорю: значит, так было нужно. И продолжаю кататься. Внутреннее состояние поможет исправить только время. Это надо пережить.



– А у вас есть какие-то планы на следующую Олимпиаду?

– Да, у меня есть планы. Я сейчас чувствую в себе силы и хочу побороться за этот титул. И дожить до Олимпийских игр.

– Что посоветуете людям, которые сталкиваются с несправедливостью, которую они изменить не могут?

– Если такая ситуация произошла, значит, она для чего-то. Не происходит то, что вы не можете преодолеть. Значит, это сделает вас сильнее и в дальнейшем вам поможет. В конце концов справедливость восторжествует. Черная полоса превращается в белую. Главное не ломаться: если вы сломаетесь и будете сидеть дома, это никому не поможет. А жизнь одна.