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Сегодня, 21:05

Елена Радионова поставит новую программу Алене Косторной

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная начала тренировки под руководством Елены Буяновой.

Фан-аккаунт Косторной во Вконтакте опубликовал видео тренировочного процесса. На нем запечатлена постановка новой программы с Еленой Радионовой.

18-летняя Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой 2 марта.

В сезоне-2021/22 фигуристка заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Источник: https://vk.com/kostornaiateam?w=wall-156669444_46219
Фигурное катание
Алена Косторная
Елена Радионова
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