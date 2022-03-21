Елена Радионова поставит новую программу Алене Косторной

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная начала тренировки под руководством Елены Буяновой.

Фан-аккаунт Косторной во Вконтакте опубликовал видео тренировочного процесса. На нем запечатлена постановка новой программы с Еленой Радионовой.

18-летняя Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой 2 марта.

В сезоне-2021/22 фигуристка заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.