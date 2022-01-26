Российская фигуристка Екатерина Кураков, с 2017 года выступающая за сборную Польши, в интервью Sport24 отметила, что в России невероятно сильная конкуренция, которая не прощает ошибок.

— Тебя все знают как очень позитивного человека, который всегда улыбается. У российских фигуристов все обычно по-другому: они очень серьезны и сосредоточены. Кажется, что они приезжают на соревнования сражаться как на войну. Чувствуешь эту разницу?

— О, у меня есть видео на этот счет! (Катя показывает видео, где перед выходом на шестиминутную разминку она единственная улыбается и прыгает, остальные стоят с серьезными лицами) Я скачу, улыбаюсь, просто счастливый ребенок (смеется).

Понимаете, наверное, из-за того, что я не чувствую такой сильной конкуренции. Я не представляю, какой стресс переживают девочки каждый чемпионат России. Когда ты понимаешь, что одна ошибка — и все, ты в пролете. И ты катаешься с мыслью, что ты не имеешь права на ошибку. Это такой прессинг... Ты понимаешь: если не ты, то другая это сделает. Поэтому ты этого очень сильно боишься. А сейчас, когда я еду на соревнования, я понимаю, что счастлива. Когда все начало меняться, я начала ценить турниры.

Мы тренируемся для чемпионатов. Не столько для того, чтобы после соревнований думать, как хорошо это прошло, сколько для того, чтобы туда ездить. Ситуация с ковидом начала ухудшаться, и я очень боялась, что могут отменить чемпионат Европы. Наверное, мне помог хорошо откатать тот момент, что я была просто счастлива, что я здесь. Это такое внутреннее счастье.

Отметим, что 19-летняя Куракова уже трижды выиграла чемпионат Польши, а на чемпионате Европы-2022 заняла пятое место, проиграв лишь трем россиянкам и бельгийке Луне Хендрикс, набрав за две программы рекордные для себя 204,73 балла.