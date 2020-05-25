Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к диетам и как оценивает свою форму.

— Я довольна своим телом в глобальном плане, — цитирует спортсменку Team Russia. — Естественно, есть какие-то моменты, которые я вижу, а другие нет. Но парадокс в том, что я не меняла свое тело для того, чтобы сделать четверной, и все равно его сделала.

На карантине ничего в питании не меняла, просто иногда уменьшала его количество — нагрузки не такие большие. Не вижу ничего опасного в том, что кто-то поправится на один килограмм за карантин. Это нормально, если сидишь дома.

Соблюдать жесткую диету не люблю. Может, силы воли не хватает, а может, не вижу смысла в этом. Все равно, когда надо будет, вес можно спокойно согнать.