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Дочь Тутберидзе — вторая после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в США

20:12

Российский дуэт, выступающий в танцах на льду, Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают второе место после ритм-танца на этапе юниорской серии «Гран-при» в США, набрав 62,12 балла.

Пара отстает от лидеров — американцев Эйвонли Нгуен и Вадима Колесника на 4,07 балла. Произвольную программу юниорские танцевальные пары представят в субботу 31 августа с 17.00 по московскому времени.

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