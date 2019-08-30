Российский дуэт, выступающий в танцах на льду, Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают второе место после ритм-танца на этапе юниорской серии «Гран-при» в США, набрав 62,12 балла.

Пара отстает от лидеров — американцев Эйвонли Нгуен и Вадима Колесника на 4,07 балла. Произвольную программу юниорские танцевальные пары представят в субботу 31 августа с 17.00 по московскому времени.