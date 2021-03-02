Дочь Тутберидзе победила в танцах на льду в финале юниорского Кубка России
20:54
В финале юниорского Кубка России по фигурному катанию в Москве победу в танцах на льду одержала пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Дэвис — дочь известного тренера Этери Тутберидзе.
Вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (171,3). На третьей позиции Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (163,13). Всего в соревнованиях участвовали девять танцевальных дуэтов.
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