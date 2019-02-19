"Для меня они победители". Тутберидзе - о втором месте своей дочери в финале Кубка России

Дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным заняла второе место в соревновании юниорских танцевальных пар в финале Кубка России. Они набрали 163,36 балла, уступив 0,18 победившим Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано.

- Для меня эта пара абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов, - написала в своем Инстаграме Тутберидзе, комментируя итоги соревнований.

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