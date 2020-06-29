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Дина Аверина — о посещении тренировки группы Тутберидзе: «Хотелось бы еще прийти к ним»

29 июня 2020, 10:36
Алена Косторная (в центре) и сестры Аверины. Фото instagram.com
Алена Косторная (в центре) и сестры Аверины. Фото instagram.com

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как они с сестрой Ариной посетили в Новогорске тренировку группы Этери Тутберидзе.

— У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку, — приводит «РИА Новости» слова Авериной. — Почему бы и нет? Мы же на одной базе. Мы были у них на тренировке где-то час, нам очень понравилось. Они и прыгали, и крутились, и показывали всякие свои штучки. Немного пообщались с ними.

Хотелось бы еще прийти к ним на тренировку! Они, кстати, тоже приходили посмотреть на нашу тренировку.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200628/1573594010.html

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