Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как они с сестрой Ариной посетили в Новогорске тренировку группы Этери Тутберидзе.

— У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку, — приводит «РИА Новости» слова Авериной. — Почему бы и нет? Мы же на одной базе. Мы были у них на тренировке где-то час, нам очень понравилось. Они и прыгали, и крутились, и показывали всякие свои штучки. Немного пообщались с ними.

Хотелось бы еще прийти к ним на тренировку! Они, кстати, тоже приходили посмотреть на нашу тренировку.