Денис Ходыкин: «Надеемся выйти на пик формы к финалу «Гран-при» и к чемпионату России»

Российские фигуристы Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко рассказали, что они намерены набрать лучшую форму к финалу «Гран-при» и чемпионату России.

Пара лидировала после короткой программы, но в итоге завоевала серебро на этапе «Гран-при» во Франции.

— Подразумевая опыт прошлого сезона, мы не форсируем нашу форму к этапам «Гран-при», а надеемся вывести наш пик к финалу и к чемпионату России, — приводит «РИА Новости» слова Ходыкина. — Опыт приходит со временем, Даше требуется больше соревновательного опыта на таком уровне.

После Америки мы восстановились, прошли акклиматизацию. Было сложно, но старались поскорее прийти в форму. Пили таблетки для сна, которые выдают нам в сборной. Все прошло относительно гладенько. Пока и скорость у нас была медленная во Франции, мы можем кататься быстрее.

— Прокат получился нечистым, я допустила две грубые ошибки, но нужно работать дальше, — сказала Павлюченко.