Даниелян вошел в топ-5 талантливых фигуристов до 21 года

Итальянский портал OA Sport составил рейтинг из лучших фигуристов, которым не исполнился 21 год. На первых двух местах японцы Юма Кагиама и Сюн Сато. Третьим стал кореец Чха Чжун Хван. Пятерку замкнул россиянин Артур Даниелян, ему 16 лет.

— Очень непросто выбрать представителя российского школы, потому что в некотором роде кандидатуры сопоставимы между собой. Даниелян наиболее выделяется на фоне Мозалева, Самсонова и Гуменника завоеванием серебряной медали на европейском первенстве в Граце, где дважды показал себя с положительной стороны, прыгнув в показательной программе два четверных сальхова.