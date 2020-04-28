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Даниелян вошел в топ-5 талантливых фигуристов до 21 года

28 апреля 2020, 23:44
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Итальянский портал OA Sport составил рейтинг из лучших фигуристов, которым не исполнился 21 год. На первых двух местах японцы Юма Кагиама и Сюн Сато. Третьим стал кореец Чха Чжун Хван. Пятерку замкнул россиянин Артур Даниелян, ему 16 лет.

— Очень непросто выбрать представителя российского школы, потому что в некотором роде кандидатуры сопоставимы между собой. Даниелян наиболее выделяется на фоне Мозалева, Самсонова и Гуменника завоеванием серебряной медали на европейском первенстве в Граце, где дважды показал себя с положительной стороны, прыгнув в показательной программе два четверных сальхова.

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