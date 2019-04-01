Что сказала Тутберидзе о звании заслуженного тренера и грузинских корнях

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире передачи "Первого канала" "Познер" призналась, что практически не говорит на грузинском языке, потому что получила русское воспитание в Москве.

– Как я отношусь к титулу "заслуженный тренер России"? Они мою жизнь не меняют, наверное, это признание проделанной работы.

Говорю ли я по-грузински? Всего несколько фраз. Наверное, не чувствую себя грузинкой, потому что всю жизнь прожила в Москве, где воспитание было русское. Кровь мне не переливали, папа – грузин, он всегда говорил: "Забыл грузинский, а русский не выучил", – сказала Тутберидзе.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в японском Сайтаме ученица Тутберидзе россиянка Алина Загитова завоевала золотую медаль.

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