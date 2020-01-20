Что происходит в нашем фигурном катании и чего ждать от чемпионата Европы? Онлайн «СЭ»

20 января в 16:00 на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир, посвященный последним событиям в мире фигурного катания и предстоящему чемпионату Европы. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов. Планируем обсудить с вашим участием:

— какого результата ждать от сборной России в Граце;

— кто главные соперники (спойлер: у женщин это подопечные Орсера и Плющенко);

— что творится у тех, кого не будет на чемпионате Европы: успехи группы Мишина, юниорки Тутберидзе;

— дискуссию о возрастом цензе, которая активно продолжается за рубежом (по этому вопросу проведем отдельное голосование);

— все, что вы предложите в чате и WhatsApp.

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.