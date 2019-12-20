Чистый прокат короткой программы от Уно вызвал сумасшедшую реакцию японцев. Это надо видеть

Серебряный призер Олимпиады-2018 Шома Уно чисто исполнил короткую программу на чемпионате Японии, вызвав крайне эмоциональную реакцию местных болельщиков. За ее прокат он получил 105,71 балла, заняв промежуточное второе место.

Ранее японец объявил, что на постоянной основе будет тренироваться под руководством Стефана Ламбьеля. По ходу серии «Гран-при» Уно не имел постоянного тренера, летом он приезжал на сбор в группу Этери Тутберидзе, но не остался там. Примечательно, что впервые за пять лет японец не смог отобраться отобраться в Финал серии — в России он стал четвертым, а во Франции — восьмым.