Четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон объявили музыку к новому ритм-танцу

Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду, представители Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в сезоне-2019/20 будут исполнять ритм-танец под композицию из американского мюзикла Fame, основанного на одноименном музыкальном фильме 1980 года.

— Я хотел для Габриэлы и Гийома чего-то не очень серьезного, поэтому этот мюзикл мне очень понравился, — цитирует IFS тренера пары Ромена Хагенауэра. — Обычно то, что мы делаем, трогательно и поэтично, но это скорее забавно. Хотелось, чтобы их танец был чуть более веселым, чем обычно, чтобы люди увидели, что они могут показать другой тип самовыражения и ритма.

Пападакис и Сизерон также являются серебряными призерами Пхенчхана-2018 в личном турнире, а также пятикратными чемпионами Европы.