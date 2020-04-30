«Четверные подопечных Тутберидзе не вечны». Экс-одногруппница Медведевой призвала повысить возрастной ценз в фигурном катании

Завершившая карьеру призер юниорского Гран-при Алсу Каюмова в интервью «СЭ» рассказала, что большинство фигуристов считает нужным повышение минимального возраста в женском одиночном катании. Каюмова несколько лет занималась в «Хрустальном» вместе с Евгенией Медведевой.

— Я всегда была за то, чтобы поднять минимальный возраст — до 17 лет по крайней мере. И это настроение царит у большинства людей в фигурном катании. Потому что все понимают: юниорам легче, они более худые, ничего не боятся, соперничать очень трудно. Потом они сами взрослеют, и все идет по кругу. Сколько лет прошло — ничего здесь не меняется. Значит, всех все устраивает. Как это объяснить Трусовой? Сложный вопрос. С одной стороны, мы продлеваем карьеру тем, кто взрослее. Но никто не отрицает, что мы таким образом приостанавливаем прогресс в фигурном катании. Просто четверные девчонок не вечны, надо это понимать. Хоть Саша и продвинула спорт очень далеко вперед. (Дмитрий Кузнецов)

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