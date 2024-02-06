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6 февраля, 22:21

Рыбакова и Махноносов отреагировали на первое место после ритм-танца на первенстве России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали выступление в ритм-танце на первенстве России в Саранске.

«На данный момент думаю уже о завтрашнем дне. Что касается ритм-танца, то мы допустили все-таки несколько зазоринок, которые не хотели допускать. Больших различий по сравнению с прошлым сезоном мы не заметили, каждый раз намереваемся делать свой максимум. Как минимум мы стараемся. Сегодня хотели выдать свой максимум и не более того», — сказал Махноносов.

«Спасибо всем специалистам, кто проделал с нами этот путь за помощь и поддержку. Вместе мы прошли некоторые метаморфозы. Тренеры помогают, подсказывают как пройти пубертат. Мы много работаем на тренировках и для нас главное это показать, что мы наработали», — добавила Рыбакова.

За прокат дуэт набрал 75,68 балла и занимает промежуточное первое место перед выходом на лед третьей разминки участников. Произвольные танцы пары продемонстрируют 8 февраля.

Фигурное катание
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