Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляция короткой программы женщин

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В среду, 20 марта, короткую программу представят женщины. В этом виде у сборной России выступают Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. Видеотрансляция короткой программы женщин будет доступна на этой странице. Начало прямого эфира – 9.00 (время московское).

Порядок выступления участниц чемпионата мира-2019 в короткой программе у женщин в двух сильнейших разминках

Шестая разминка

29 из 40 (стартовый номер). Габриэль Дэйлман (Канада)

30. Лим Ын Су (Корея)

31. Мэрайя Белл (США)

32. Елизавета Турсынбаева (Казахстан)

33. Лорин Лекавелье (Франция)

34. Софья Самодурова (Россия)

Седьмая разминка

35. Каори Сакамото (Япония)

36. Брэди Теннелл (США)

37. Сатоко Мияхара (Япония)

38. Евгения Медведева (Россия)

39. Рика Кихира (Япония)

40. Алина Загитова (Россия)

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире