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Сегодня, 17:42

Козловский — о призовых: «Деньги важны и федерация делает все, чтобы они у нас были»

Козловский рассказал о своем отношении к уровню призовых на российской серии «Гран-при»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион Европы Дмитрий Козловский рассказал о своем отношении к уровню призовых на российской серии «Гран-при» по фигурному катанию.

«Максим Траньков уже нас об этом спрашивал. Отвечу также, огласите весь бюджет. 500 тысяч за первое место? Сейчас могу сказать, что мы прекрасно исходим из той ситуации которая есть. Люди стараются и делают все что могут. И мы не можем это не оценивать. Конечно же деньги важны и федерация делает все чтобы они у нас были. Копить или тратить? Опять же зависит от бюджета», — сказал Козловский.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают после первого дня соревнований первое место.

Фигурное катание
Дмитрий Козловский
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